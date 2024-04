19. Nacht der Kärntner Landjugend in Völkermarkt

In der Neuen Burg in Völkermarkt wurde die 19. Nacht der Kärntner Landjugend (LJ) abgehalten. In einem Festakt wurden ehemalige LJ-Funktionäre, sowie die aktivsten LJ-Gruppen Kärntens geehrt. Im Anschluss sorgte „MeetU“ für Partystimmung.