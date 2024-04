„Kärnten ist das einzige Bundesland in Österreich, dass die Gründung eines Standesamtsverbandes nicht ermöglicht“, ärgert sich Bürgermeister Thomas Krainz (SPÖ) aus St. Kanzian am Klopeiner See nach dem Scheitern eines länger vorbereiteten Pilotprojektes im Bezirk Völkermarkt. Um in finanziell herausfordernden Zeiten Kosten zu sparen, hätte die Gemeinde drei Jahre lang sämtliche rechtliche Voraussetzungen geschaffen, um mit der Marktgemeinde Eberndorf einen Standesamtsverband zu gründen. Doch dann wäre den beiden Kommunen im Dezember des Vorjahres vonseiten des Landes „völlig überraschend“ mitgeteilt worden, dass die gesetzlichen Bestimmungen in der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung (kurz K-AGO) nicht darauf ausgelegt seien.