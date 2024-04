74 edle Tropfen aus neun Kategorien standen beim „Wine Award Carinthia“ im Rahmen der Weinfachmesse „Intervino“ in Klagenfurt am Prüfstand. Bei der größten Weinmesse im Süden Österreichs konnte auch der Bleiburger Norbert Radocha (39) mit seinem „Grünen Veltliner Reserve 2022“ überzeugen. „Er wirkt in der Nase frisch und leicht und durch den Ausbau im kleinen Holz trotzdem gehaltvoll. Seine ideale Trinktemperatur liegt, wenn er jung ist, bei zehn Grad und passt ideal zu Fleisch und Fisch“, sagt Radocha.