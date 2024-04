Im vergangenen Jahr wurde die Mittelschule (MS) Griffen geschlossen. Der Grund: In drei Schuljahren lag die Gesamtschülerzahl am Standort unter 90 Schülern. Jetzt wurden die Pläne für die Neubelebung konkret. In zwei Bauabschnitten soll die Bildungseinrichtung umgebaut werden. Zunächst werde das Gebäude für eine achtklassige Volksschule samt Nachmittagsbetreuung, einen fünfgruppigen Kindergarten sowie für eine Kindertagesstätte adaptiert. Der Start der Bauarbeiten ist im Frühherbst 2024 geplant.