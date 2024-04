Im Jahr 2019 eröffnete Markus Sadjak mit seiner Lebensgefährtin Andrea Glinik die Gloria GmbH an der Autobahnabfahrt in Griffen. Das Unternehmen ist auf Matratzen, Lattenroste, Betten und Bettzubehör spezialisiert. De Matratzen, die es in drei Preisklassen gibt, werden auch vor Ort gefertigt. Seit dem Frühjahr 2023 führt Andrea Glinik, nach dem plötzlichen Tod ihres Lebensgefährten, das Unternehmen allein, zwei Mitarbeiter sind angestellt. Nun hat sich die Schlafexpertin für einen Standortwechsel entschieden. Im Sommer siedelt die Gloria GmbH von Griffen auf den Völkermarkter Hauptplatz, in die Räumlichkeiten des ehemaligen Modegeschäfts Hable. „In Griffen hatte ich wenig Laufkundschaft. Ich hoffe, dass sich das in Völkermarkt ändert, vor allem aufgrund der Märkte erwarte ich mir mehr Frequenz“, begründet Glinik ihren Umzug.

Seit 15. April läuft der Abverkauf im Griffner Geschäft © Simone Jäger

Aufgrund des Standortwechsels startete Glinik am 15. April mit einem Schauraum-Abverkauf in Griffen. Für Völkermarkt sucht die zweifache Mutter außerdem noch eine Verkäuferin. Auch am neuen Standort sind ein großzügiger Schauraum und eine Produktionsstätte geplant.