Es war ein emotionaler Moment für Ehrenchorleiter Franz Hrastnig (67), als er im Rahmen des Festakts „100 Jahre MGV Scholle“ in der Neuen Burg von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ erhielt. „Es war wirklich eine Überraschung“, sagt der Völkermarkter. Er feiert heuer noch an mehreren Terminen mit seinen Sangeskollegen das 100-Jahr-Jubiläum des Männerchors, dessen Leitung er nach 38 Jahren im Jahr 2019 an seinen Neffen Lukas Joham übergeben hat. „Wenn Lukas einmal keine Zeit hat, springe ich noch ein, aber ich muss nicht mehr in der ersten Reihe stehen“, erklärt Hrastnig, der mit seiner Frau Emmi in Seebach lebt.