158. Josefimarkt ist offiziell eröffnet

Über 100 Fieranten warten beim ersten großen Frühlingsmarkt in Unterkärnten mit ihren Angeboten auf die Besucherinnen und Besucher. Am Samstag gegen 14 Uhr wurde der 158. Josefimarkt in Eberndorf/Dobrla vas mit dem Bieranstich offiziell eröffnet.