Barbara Mistelbauer-Stern (58) und Mirijam Sadnikar (54) aus St. Primus/Žentprimož sind seit 24 Jahren ein eingespieltes Team im slowenischen Kulturverein Danica/Slovensko prosvetno društvo Danica in ihrem Heimatort. Sie leiteten bis zum Herbst 2023 den Kinderchor und den Jugendchor des Vereins und können gemeinsam auf viele Erfolge zurückblicken. So schafften sie etwa die Teilnahme an den Bundesjugendsingen 2017 in Graz und 2013 in Kufstein, sangen eine Messe im Gurker Dom, die im ZDF übertragen wurde, oder waren 2011 bei der Eröffnung der Wiener Festwochen live von der Wörtherseebühne zugeschaltet, wo sie eine Strophe des Kärntner Lieds „Is schon still uman See“ in slowenischer Sprache sangen. Den jüngsten Erfolg heimsten die beiden hauptberuflichen Lehrerinnen – Sadnikar ist Volksschullehrerin, Mistelbauer-Stern Sonderschul- und Gehörlosenlehrerin – im November 2023 ein, wo sie mit den 22 Sängerinnen von „Dečle Danice“ in der Kategorie Frauen- und Männerchöre den ORF Kärnten-Wettbewerb zum „Chor des Jahres“ gewannen. „Eigentlich haben wir uns auf das Landesjugendsingen 2020 vorbereitet, doch dann kam Corona“, erzählt Mistelbauer-Stern. Die Zeit verging und einige Sängerinnen hatten dann das Alterslimit für die Teilnahme am Jugendsingen überschritten: „Da haben wir uns entschlossen, beim Chorwettbewerb mitzumachen.“