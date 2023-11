Es ist wieder soweit, der Völkermarkter Nikolomarkt am 3. und 4. Dezember lädth zum Flanieren und Gustieren, zum Freunde treffen und Geschenke einkaufen ein. Heuer neu ist das Völkermarkter Wirtschaftszelt, in dem sich verschiedene Gewerbetreibende aus der Stadt mit ihren Waren präsentieren werden. Natürlich gibt es auch noch die traditionellen Standler, die verteilt über den ganzen Hauptplatz präsent sein werden. Der Nikolomarkt-Sonntag gilt seit einigen Jahren als der Familien- und Shoppingtag. Es gibt Kinderbetreuung und ein umfangreiches Kinderprogramm in der Neuen Burg, etwa mit zwei Vorstellungen des Zauberers „Magic Zuze“ um 11 und um 12 Uhr. Ab 13 Uhr können die Besucher im „Alten Brauhaus“ Prosciutto und Wein, serviert von den Mitgliedern des Rotary Clubs Völkermarkt, für den guten Zweck genießen.