Als Natura-2000-Gebiet nominiert und an die Europäische Kommission nach Brüssel gemeldet wurden die Kalktuffquellen Völkermarkter Stausee schon im Jänner 2002, im Dezember 2003 wurden sie in die Liste von Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen. Die Verordnung der Landesregierung, die Kalktuffquellen auch juristisch zum Europaschutzgebiet zu erklären, erfolgte erst im Oktober 2023. Warum das Prozedere so lange gedauert hat, kann Naturschutz-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) nicht erklären. Da müsse man ihre Vorgänger fragen.