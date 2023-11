Tausende Festivalliebhaber feierten zuletzt am „Acoustic Lakeside“ am Sonnegger See in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas. Nach dieser erfreulichen Bilanz wurde über eine Fortsetzung im Jahr 2024 noch intensiv nachgedacht. Sara Pleschounig, Obfrau vom veranstaltenden Verein „Acoustic Lakeside“, zeigte sich jedenfalls zuversichtlich. Immerhin besuchten das 15. Festival rund 3000 Besucher pro Tag. Abgehalten wurde es heuer vom 13. bis 15. Juli.

Die 16. Auflage wird vom 18. bis 20. Juli 2024 am Sonnegger See über die Bühne gehen. Das verrät der Verein jedenfalls in den sozialen Medien. „Unser Herzensfest findet wieder statt. Also kramt eure Terminkalender heraus und tragt euch schon mal ein potenziell magisches Wochenende für den nächsten Sommer ein. Mehr Informationen zu Programm und Ticketverkauf folgen“, heißt es.

Insgesamt 20 internationale sowie nationale Bands standen heuer auf der Bühne. Darunter etwa Adam Melchor aus Amerika, Árný Margrét aus Island, Avec und Uche Yara aus Österreich oder Tom Liwa aus Deutschland.