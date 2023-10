Am 8. Oktober erschien der erste Teil der Kultlokale aus früheren Zeiten im Bezirk Völkermarkt und weckte bei vielen Leserinnen und Lesern Erinnerungen an die eigene Jugend. Einige E-Mails erreichten die Redaktion, in denen Leser ihre eigenen früheren Lieblingslokale nannten, etwa das in Sittersdorf/Žitara vas früher bekannte Ausgehlokal „Biene“ (später „Happy Nights“) oder die Disco im Stefanhof in Moos/Blato.