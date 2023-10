„Während des Rennens bist du auf dich alleine gestellt und musst lernen, Vertrauen zu dir selbst aufzubauen“, sagt Ernest Krispel junior. Nicht nur die Vornamen des Großvaters und seines Vaters sind dieselben, auch die Leidenschaft für den Motocross-Sport hält seit drei Generationen in der Familie Krispel an. Bereits mit vier Jahren bekam er ein Mini-Motorrad und zog im Garten seines Elternhauses in Velden die ersten Kurven. Es dauerte nicht lange, bis er beim ersten Kinderrennen an den Start ging und den ersten Pokal nach Hause brachte.