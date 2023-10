In der ehemaligen Musikschule, die sich bis zu ihrem Umzug ins Schulzentrum mit dem Schuljahr 2015/16 in der Magnet-Villa in der Griffner Straße in Völkermarkt befand, wird bald wieder Kinderlachen zu hören sein. Mit 1. Dezember eröffnet in dem mehrgeschossigen historischen Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 450 Quadratmetern die neue Kindertagesstätte „BiJu“. Gestartet wird mit je 15 Plätzen für die Betreuung ein- bis dreijähriger Kinder sowie weiteren 20 Plätzen in einer alterserweiterten Gruppe für Ein- bis Sechsjährige. „Theoretisch wäre auch für eine dritte Gruppe Platz, die wir ganz sicher noch brauchen werden“, sagt Vizebürgermeister Aaron Radaelli (SPÖ).