Im Jahr 1972 errichteten die Bergwächter auf einem dafür zur Verfügung gestellten Grundstück auf der Petzen einen Stützpunkt. Dieser bestand aus einer alten Holzhütte, die am Kömmel abgebaut und auf der Petzen wieder aufgestellt wurde. Bis heute ist sie als Bergwachthütte bekannt und laut dem Obmann des Vereins „Kameradschaft der Kärntner Bergwacht, Einsatzstelle Bleiburg“, Charly Moser, dringend sanierungsbedürftig: „Das Holz zum Beispiel ist an vielen Stellen morsch, daher dringen Mäuse in die Hütte ein.“