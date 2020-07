Facebook

Die Bauerngman ist mit Mundschutzmasken ausgestattet © Holzfeind

Der 77. Villacher Kirchtag wurde bekanntlich aufgrund der Covid 19-Verordnung vor geraumer Zeit abgesagt. Doch die traditionelle Handwerkskunst, die immer am Montag in der Kirchtagswoche am Jakobimarkt in der Villacher Innenstadt präsentiert wird, kann man heute dennoch bestaunen. Allerdings mit einer Namensänderung: Aus dem traditionsreichen Jakobimarkt wird das „Brauchtumsmarkt zum Kirchweihfest“.