Villacher Kirchtag 2019 © (c) Weichselbraun Helmuth

Ci siamo, il Villacher Kirchtag é alle porte! Ecco alcune cose che bisogna assolutammente sapere per preparsi al meglio alla grande festa folcloristica.



1. Parcheggi e Mezzi pubblici

Ci sono diversi parcheggi coperti nel centro di Villach in cui poter sostare, anche per più giorni: vicino alla birreria Villacher, alla stazione e al parco pubblico. Fate attenzione dove parcheggiate i vostri camper: quest'anno é vietato sostare sul prato vicino alla Drava.

A partire da martedì 30 luglio ci saranno inoltre treni regionali "NIGHTline-Schnellbanen" da e in tutte le direzioni fino alle 3 di notte. Se siete un gruppo numeroso approfittate del Ticket "Einfach-Raus" della ÖBB per viaggiare in gruppo risparmiando.

Non solo i treni saranno in servizio di notte: da giovedì 1 a sabato 3 agosto, oltre i normali autobus di linea, la città mette a disposizione autobus notturni con cui potrete comodamente tornare ai vostri alloggi. Il biglietto si può comprare direttamente dall'autista.



2. Cibo e bevande

Al Kirchtag non può mancare la "Kirchtagssuppe": la zuppa tradizionale della festa contiente cinque diversi tipi di carne (manzo, vitello, maiale, pollo e agnello), spezie e panna. Ogni ristorante personalizza le proprie Kirchtagssuppen: martedì vengono presentate al pubblico e la sera la migliore viene premiata da una giuria.

Anche nei diversi Stand nel centro é possibile assaggiare specialità dolci come il Reindling, i Lebkuchen a forma di cuore e i Kokosbusserl. Ovviamente, infine, alla festa scorreranno fiumi di birra esclusivamente "Villacher".



3. Sfilate, balli e musica

Il Villacher Kirchtag non sarebbe lo stesso senza la sfilata tradizionale attraverso il centro storico. Sabato 3 agosto alle 17:00 la sfilata partirà con la banda musicale dalla Italienerstraße.

Per chi ama la musica e i balli inoltre é possibile assistere alle esibizioni di diversi gruppi folcloristici sul grande palco davanti al Rathaus (municipio).

Il programma completo degli Highlight dell'evento si trovano su www.villacherkirchtag.at/la-festa-folcloristica-piu-grande-daustria/

4. Parco divertimenti

Nella settimana del Kirchtag il centro storico di Villach si riempie di giostre: per gli amanti dell'adrenalina il parco divertimenti é un must. Le giostre più alte e più veloci raggiungono 120 km/h.

Buone notizie per i più spericolati: quest'anno sarà possibile divertirsi su ben tre nuove giostre. Per i bambini, invece, ci sono giostre più tranquille nei pressi del Hans-Gasser-Platz.



5. Addio al nubilato / celibato

Solo per veri party animals: perché non organizzare l'addio al nubilato (o celibato) durante il Kirchtag? Tanti colgono l'occasione per festeggiare la fine del nubilato in maniera alternativa.

Fate però attenzione al regolamento: non é consentito introdurre bottiglie di vetro all'interno dell'area della festa. Inoltre é importante tenere conto che é proibito vendere prodotti (alcolici, oggetti ecc...) ai passanti, come é solito fare dai gruppi di addio al nubilato/ celibato.