Thomas Michitsch hat sich ganz der Nachhaltigkeit verschrieben. Vor vier Jahren machte sich der gelernte Bauwirtschaftler selbstständig und gründete in Fürnitz gemeinsam mit drei etablierten Partnern aus Erdbau-, Transport- und Entsorgungswirtschaft das Unternehmen Baurecycler. Dieses ist auf Recycling und Wiederverwertung ausgerichtet. „Damals war man in Kärnten beim Thema Aufbereitung von Bauschutt hinten nach“, so der Firmenchef, der mit heimischen Transport- und Abrissfirmen kooperiert.