Über das Vermögen der "TGS Top Goal Sports GmbH" in Villach wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das bereits geschlossene Wettbüro hat seinen Standort in der Klagenfurter Straße und beschäftigt keine Dienstnehmer mehr. Der Schuldenstand beläuft sich laut KSV1870 auf 47.000 Euro, drei Gläubiger sind betroffen.

Als Gründe für die Insolvenz gab der Betreiber die Wettgebühr an. „Aufgrund des deutschen Rennwett- und Lotteriegesetzes wurden die Wettumsätze in Deutschland versteuert. Die bescheidmäßig nunmehr in Österreich zusätzlich vorgeschriebene Wettgebühr (Rechtsmittel wurde erhoben) brachte das Unternehmen in Schieflage, zumal die Bedienung der vorgeschriebenen Wettgebühren aus den eigenen finanziellen Mitteln nicht mehr möglich ist", teilt der KSV mit.

Zum Insolvenzverwalter wurde Andreas Nowak bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 04.07.2023 statt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 19. Juni (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden. Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at.