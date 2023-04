Am BMI-Standort Fürnitz kommt es heuer zu Veränderungen, wie das Unternehmen in einer Aussendung bekannt gab: "Um den umkämpften Bitumen-Markt in Österreich weiterhin mit hochwertigsten Produktlösungen bedienen zu können, verlagert die internationale BMI Gruppe die Bitumenbahnen-Produktion auf benachbarte europäische BMI Standorte. Im Gegensatz zum Standort Fürnitz verfügen vor allem die hochautomatisierten Anlagen der Schwesterwerke in Deutschland über die infrastrukturellen und technischen Möglichkeiten, um eine moderne Produktion in wettbewerbsfähiger Qualität zu gewährleisten."