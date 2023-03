Das Stand Up Paddeln ist weltweit eine der boomenden Wassersportarten und der Faaker See hat sich in den vergangenen Jahren zu einem besonders beliebten Treffpunkt für SUP-Fans entwickelt. Diesem Trend folgt das "The lake rocks"-Festival und so findet sich im 4-tägigen Programm die gesamte Vielfalt des SUP-Sports wieder. "Der Faaker See, ist bereits traditionell sehr gut als Treffpunkt für den sanften Wassersport etabliert und mit "The lake rocks" haben wir im Vorjahr erfolgreich ein Leuchtturmevent geschaffen, das diese Positionierung noch weiter über die Grenzen hinaustragen soll,' schildert Tourismusverband Villach Obmann Gerhard Stroitz die Vision hinter der Veranstaltung.

Mehr Tage, mehr Rennen, mehr Rahmenprogramm

Mit einem stark erweiterten Programm wird das Festival vom 18. bis zum 21. Mai 2023 zur größten SUP-Veranstaltung Österreichs und zum offiziellen Saisonauftakt der Paddelstadt Villach. Der Mittelpunkt des Festivals wird auch heuer wieder das SUP-Village beim Strandcamping Gruber in Faak sein. Hier starten nicht nur viele der Rahmenveranstaltungen, wie die SUP-Yoga-Sessions oder das große SUP-Picknick am Sonntag, sondern ein großes Testival-Angebot bietet vor Ort die Gelegenheit sich zu informieren und die neuesten Trends gleich auszuprobieren.

Auch das Kurz- und Langdistanzrennen und der Teambewerb für Vereine. Unternehmen und Freundesgruppen starten vom SUP-Village aus. Das spektakuläre Tech Race findet, wie im Vorjahr, wieder vor der Zuschauerkulisse des Panorama Beach in Drobollach statt.

Neu im Programm ist der Auftakt am Donnerstagabend auf der Drau direkt in der Villacher Altstadt. Beim City Race wird ein Boardercross-Bewerb der SUP-Alps Trophy Rennserie zwischen den Draubrücken beim Congress Center stattfinden.

An sämtlichen Festivaltagen werden außerdem DJ- oder Live-Musik und ein spezielles gastronomisches Programm für beste Stimmung sorgen.

Über den Faaker See zum SUP-Weltmeister

Welchen Stellenwert das SUP-Festival sich bereits mit der Erstausgabe erarbeitet hat, zeigt die Entscheidung des internationalen Kanuverbands die Veranstaltung zu einem offiziellen ICF World Ranking Event zu küren. Damit können Rennteilnehmer am Faaker See Qualifikationspunkte für die SUP-Weltmeisterschaften in Pattaya, Thailand, sammeln. Für Fans bedeutet das, dass man noch mehr internationale Stars der Paddelszene hautnah miterleben wird können. "Es haben sich jetzt schon Sportler aus neun Nationen für die Bewerbe angemeldet, was ganz deutlich das große touristische Potential der Veranstaltung zeigt," berichtet Michael Sternig, der als Geschäftsführer des Tourismusverbands hauptverantwortlich für das Festival zeichnet. "Und obwohl wir noch mehr als 60 Tage bis zum ersten Bewerb haben, sieht es ganz danach aus, dass wir die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr locker übertreffen werden. Letztendlich werden wir wohl über 500 Athleten und viele Fans bei den Rennen begrüßen dürfen."

Vorne v.l.: Michael Sternig, Michael Kummerer. Hinten v.l.: Gilbert Blechschmid, Gerhard Stroitz, Harald Sobe, Rudy van Haven © Tilli

Vorzeigeevent mit Fünf-Jahres-Plan

Während international schon diskutiert wird, ob der SUP-Rennsport nicht eine olympische Disziplin werden sollte, gilt in unseren Breiten das Stand-Up-Paddeln meist noch als gemütliche Abwechslung für den Badeausflug. Den Stellenwert als vielseitiges Sportgerät, das gelenkschonend Balance, Ausdauer und Kraft trainiert, muss sich das SUP-Board in Österreich noch erarbeiten.

Das war mit ein Grund, warum der Tourismusverband Villach, als Festivalorganisator, die Profis der SUP-Alps Trophy Rennserie langfristig mit ins Boot geholt hat. "Wir waren bereits im Vorjahr von der spektakulären Kulisse und der perfekten Organisation begeistert und freuen uns sehr, dass wir heuer gemeinsam einen Kooperationsvertrag für die kommenden Jahre abgeschlossen haben," schwärmt Alps-Trophy-Renndirektor Rudy van Haven.

Mit den unterschiedlichen Renndisziplinen für alle Alters- und Leistungsklassen bildet der SUP-Sport somit weiterhin den Kern der Veranstaltung und so soll mittelfristig nicht nur erfolgreich touristisch mit dem Paddelsport geworben werden, sondern auch eine engagierte lokale SUP-Szene entwickelt werden.

Ein Festival für den Paddelnachwuchs

Neben internationalen Elitepaddlern, Urlaubsgästen und Tagesbesuchern hat das Programm des "The lake rocks"-Festivals auch für den SUP-Nachwuchs viel zu bieten. So entfallen für U16-Sportler bei allen vier Einzelrennen sämtliche Gebühren und der Freitag richtet sich als Family Day mit kostenlosen Schnupper- und Schulungsangeboten vor allem an Schulen und Familien.

Auch Stadtrat Harald Sobe zeigt sich von der Zielsetzung begeistert: "Eine touristische Veranstaltung, die sich so gezielt auch der sportlichen Nachwuchsförderung widmet, ist wirklich bemerkenswert. Dass Teilnehmer jeden Alters vielfältige Möglichkeiten zum Ausprobieren und Mitpaddeln erhalten und man gleichzeitig bei den Rennen internationale Spitzenathleten aus nächster Nähe erleben kann, macht das Festival zu einer ganz außergewöhnlichen Sportveranstaltung, die perfekt zu unserer Vision 'Villach grenzenlos' passt.

Die Elitepaddler der SUP-Alps Trophy geben am Family Day (Freitag, 19. Mai) kostenlose Kurse für den Einstieg in den SUP-Sport. Schulklassen Jugendvereine oder andere interessierte Organisationen können sich ab sofort beim Tourismusverband Villach (tourismus.stadt@visitvillach.info oder 04242/39993) für dieses Schulungsangebot anmelden.