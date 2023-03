Ausgesprungen heißt es bald in der Jumpzone in Villach. Der beliebte Trampolinpark im Badstubenweg, der erst 2018 eröffnet hat, wird im April geschlossen. "Ja, es stimmt, nach Ostern ist Schluss, weil der Eigentümer das Gebäude anders nutzen möchte. Der auf ein Jahr befristete Mietvertrag wurde nicht mehr verlängert", bestätigt Betreiber Andreas Steinbauer von der Funny Motion Betriebs GmbH.

Ob die Jumpzone dafür an einem anderen Standort neu eröffnen wird, lässt sich Steinbauer offen. "Wir sind zwar auf der Suche, allerdings gestaltet sich diese sehr schwierig. Im Vergleich zum Rest Österreichs ist der Mietpreis in Villach im Verhältnis zur Population sehr hoch", sagt Steinbauer, der aktuell vier andere Jumpzone-Standorte außerhalb Kärntens betreibt. Erst in der Vorwoche wurde in Passau ein neuer Trampolinpark eröffnet. Bis auf Villach sollen aber alle anderen Standorte bestehen bleiben.

Vonseiten des Gebäude-Eigentümers wird die Auflösung des Mietvertrages bestätigt. "Herr Steinbauer hat diesen aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr verlängert", heißt es allerdings von Eigentümer Harald Wagner. Er ist auch Geschäftsführer des angrenzenden Einkaufzentrums VEZ in Villach. Vor einem Jahr hat er das frühere Baumax-Gebäude, in dem auch die Jumpzone untergebracht ist, erworben. Derzeit laufen Gespräche über eine mögliche Nachnutzung.

"Neubau wahrscheinlich"

Zahlreiche Unternehmen aus dem Handelsbereich hätten laut Wagner schon ihr Interesse am Standort bekundet. "Es ist aber noch nichts fixiert. Am wahrscheinlichsten ist derzeit aber ein Neubau mit mehreren Geschäftslokalen", sagt der Fachmarktzentren-Entwickler, der einen Nachmieter aus dem Entertainment-Bereich zum jetzigen Zeitpunkt eher ausschließt. Gerüchte, dass McDonalds seine Filiale vom Hauptplatz in den Badstubenweg verlegen möchte, kann Wagner nicht bestätigen. "Uns ist derzeit nichts bekannt."