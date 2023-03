Die Stadt Villach wird sich in den nächsten Jahren rasant weiterentwickeln. Neben einem neuen Stadtviertel beim Westbahnhof, dessen Baustart 2024 erfolgen soll, könnte bald auch im Stadtteil Perau gebaut werden. Am Standort des ehemaligen Neukauf-Einkaufszentrums in der Ludwig-Walter-Straße soll ein neues Wohnviertel entstehen.