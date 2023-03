Stockenboi auf blau umgefärbt, BFK holt sechs Prozent in Fresach

Die Freiheitlichen kommen bei der Kärntner Landtagswahl in Arriach auf 43,1 Prozent der Stimmen, in Stockenboi auf 40,2 Prozent. In Fresach stürzt die FPÖ nach Parteiausschluss von Bürgermeister Gerhard Altziebler ab.