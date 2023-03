Nach der Schließung der MPreis-Filiale in der Rosentalerstraße in Klagenfurt sollen nun weitere Standorte folgen. Darunter sind auch einzelne zum Unternehmen dazugehörige T&G-Märkte. Neben den Standorten in Althofen und Spittal soll auch jener T&G-Markt im Badstubenweg in Villach, der erst 2019 eröffnet wurde, vor der Schließung stehen.