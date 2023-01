In der Gemeinde Feld am See kündigt sich ein Streit an. Gemeindevorstand Heimo Orter sowie die Gemeinderäte Gabriela Schatz und Hans Maierbrugger haben die FPÖ verlassen und gründeten ihre eigene Bewegung, das "Team Feld am See", das unabhängig ist und keine Verbindung zu Gerhard Köfers "Team Kärnten" aufweist.