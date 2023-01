Gemunkelt wurde schon länger, jetzt ist es fix: Gipfelhaus-Wirt Johannes Staudacher wird seinen Vertrag am Dobratsch nicht mehr verlängern. "Ich habe keine Lust mehr. Der Aufwand, besonders im Winter, ist zu groß. Man braucht immer Skidoo oder ein Pistengerät, um zum Gipfelhaus zu gelangen", begründet Staudacher den Entschluss. Sieben Jahre lang war er als Gipfelhaus-Wirt am Dobratsch bekannt. Ab sofort möchte er sich mehr auf seinen zweiten Betrieb am Berg, die Rosstratte, konzentrieren. "Wir wollen dort die Öffnungszeiten ausbauen und am Abend länger offen halten. Das Personal vom Gipfelhaus wird übernommen", sagt Staudacher.

Der Alpenverein Villach, der das Gipfelhaus verpachtet, bedauert die Entscheidung. "Es ist natürlich sehr schade, aber wir wussten schon länger, dass Herr Staudacher aufhören will", sagt Klaus Dalmatiner vom Alpenverein Villach. Demnächst wird es eine Ausschreibung geben, danach folgt ein Hearing. "Wir rechnen mit einigen Bewerbern. Der jetzige Pachtvertrag läuft noch bis Mai, wir wollen eine nahtlose Übergabe", sagt Dalmatiner.