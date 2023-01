Der Personalmangel in der Gastronomie hat auch die Hütten in den Skigebieten fest im Griff. Die sportlichen Gäste müssen sich heuer auf reduzierte oder alternative Angebote einstellen. Die Edelweisshütte am Fuße der Gerlitzen-Klösterlebahn hat für heuer auf Selbstbedienung umgestellt. Das notwendige Equipment wie Wärmebehälter wurde kurzfristig angemietet. „Wir haben acht Mitarbeiter gesucht, aber nur fünf bekommen. Der Vorteil an der Selbstbedienung ist, dass alles eklatant schneller geht und wir den Gästen einen adäquaten Preis bieten können“, sagt Chef Alexander Joven. Das neue Angebot werde sehr gut angenommen. Tischanzahl und Speisekarte wurden beibehalten.