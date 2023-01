Plustemperaturen um die zehn Grad und kein Schnee in Sicht: Die aktuelle Wetterlage bringt die kleinen Skilifte und Langlaufzentren in der Region an ihre Grenzen. „So schlimm wie heuer war es schon Jahre nicht mehr. Nur ein Kilometer unserer 2,5 Kilometer langen Langlaufspur ist derzeit befahrbar, weil wir wegen der Plusgrade nicht beschneien können“, blickt Robert Graber vom Langlaufleistungszentrum in St. Jakob im Rosental mit Sorgenfalten auf die bevorstehenden Österreichischen Meisterschaften im Biathlon Luftgewehr. Diese sollen am 4. und 5. Februar in St. Jakob über die Bühne gehen. „Wir können jetzt nur hoffen, dass wir noch zwei oder drei kalte Nächte bekommen, um den Rest der Loipe beschneien zu können“, sagt Graber.