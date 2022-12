Im ältesten Haus in Feistritz an der Drau, dem "Lacknerhof", der 1499 erstmals urkundlich erwähnt wurde, herrscht wieder reges Treiben. Doris und Fritz Schandera eröffneten im altehrwürdigen Haus Lackner, vormals als "Dorfstub´n“ bekannt, ihr Lokal "Fridos“. In Paternion führen sie bereits das "Kraftplatz´l“ am Drauradweg, sind im Drautal auch für ihre Caterings bekannt.

Im "Fridos“ setzt man auf das urige Ambiente und bietet von Dienstag bis Freitag zwei Mittagsmenüs, eines davon immer vegetarisch, an. Des weiteren findet man Frühstücksvarianten (8.30 bis 11.30 Uhr) ebenso auf der Speisekarte wie immer frisch zubereitete Flammkuchen.

Bier-, Wein-, Edelbrandverkostungen

Fritz und Doris Schandera führen das "Fridos" in Feistritz an der Drau © Rieger

"Wir planen einige Events wie zum Beispiel Bier- Wein- und Edelbrandverkostungen, wo es dann auch ein speziell darauf abgestimmtes Speisenangebot gibt. Auch spezielle Musikabende werden in naher Zukunft organisiert“, erklärt Fritz Schandera, der auch Präsident des Fußballvereins Rapid Feffernitz ist: "Wir sind für alle Wünsche offen und kochen auf Vorbestellung in alle Richtungen.“

Im Winter betreiben die Inhaber auch einen Stand beim Skilift am Ochsengarten in Paternion und wollen so für wartende Eltern und die kleinen Schneekünstler mit wärmenden Getränken und kleinen Imbissen da sein. Die Augen von Wirtin Doris leuchten, wenn man sie auf die Ausstattung des Lokals anspricht. "Es ist wirklich eine Augenweide, wenn man auf die vielen Details in diesem Lokal blickt. Wir freuen uns sehr auf neue Gäste und wollen uns mit viel Gespür in lockerer und niveauvoller Umgebung zum Treffpunkt für Jung und Alt machen.“ Die 50 Sitzplätze im "Fridos“ eignen sich auch ideal für Feiern aller Art.



Der nächste Termin steht schon fest: Am 17. und 18. Dezember findet im Hof des Hauses unter dem Motto "Zeit zu feiern“ ein Winterfest statt.