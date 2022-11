Kaum am Rathausplatz aufgebaut, sorgt die gratis Eislauffläche für Empörung in den (un)sozialen Medien. „Muss das wirklich sein?“, wird gefragt, ohne darauf zu antworten. Weil es keine richtige Antwort gibt. Was „muss“ denn überhaupt sein? Ein Arzt klärte einst auf: „Atmen, trinken, essen und zeitweise seinen Darm entleeren. Alles andere ist individuelle Lebensgestaltung.“ Muss auswärts essen sein? Der Kauf von Deko-Artikeln aus China? Das Halten von Haustieren? Singen im Chor? Sporteln im Verein? Internet am Handy? All das kostet Geld, Energie, Zeit. All das ist nicht notwendig und dennoch Teil unseres Lebens. Warum auch nicht?