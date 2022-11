Der Hund ist verletzt und muss behandelt werden, aber es ist Wochenende und kein Tierarzt erreichbar. Für viele Villacher war in solch einer Situation bisher der letzte Ausweg die Tierklinik Dr. Krebitz in Klagenfurt. Diese legt ihren Status als Tierklinik aber mit November zurück. Grund dafür sind gesetzliche Vorgaben und massiver Personalmangel. Viele Tierliebhaber sorgen sich jetzt um die tierärztliche Versorgung in der Region.