Das aktuell größte Projektvorhaben der Stadt Villach gerät zunehmend in die Kritik. Nach einer Bürgerinitiative spricht sich nun auch der Alpenverein Kärnten gegen das geplante Logistikzentrum LCA in Villach aus. Kern der Kritik ist die Verbauung von rund 20 Hektar Grünfläche angrenzend an das Naturschutzgebiet beim Dobratsch.