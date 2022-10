Konkursmeldung über einen Allround-Unternehmer aus der Region Villach. Über die "ServPro GmbH" in Bad Bleiberg wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten liegen laut Auskunft des Alpenländischen Kreditorenverbands AKV bei 75.500 Euro, dem gegenüber stehen Aktiva in der Höhe von 32.750 Euro. Elf Gläubiger und zwei Dienstnehmer sind betroffen. Als Ursache für die Insolvenz führt der Betrieb die Zahlungsunfähigkeit zweier Großkunden an.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2018 gegründet und befasst sich seither mit Dienstleistungen in den Bereichen Hausbetreuung sowie Erdbewegungen. Aktuell erbringt der Betrieb in erster Linie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Herstellung und Inbetriebnahme von Schneekanonen.