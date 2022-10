Den Entschluss für den Rücktritt habe er schon vor zehn Tagen gefasst, seit Kurzem ist es aktuell: Christian Puschan, langjähriger FPÖ-Ortsparteiobmann, Gemeindevorstand und Gemeinderat in Finkenstein, legt alle seine Funktionen zurück. Hintergrund für den Rücktritt waren laut eigenen Angaben "Unstimmigkeiten mit ÖVP-Bürgermeister Christian Poglitsch" sowie die "vorherrschende Parteipolitik in Finkenstein". "Christian Poglitsch hat mich als Sportreferent an der langen Hand verhungern lassen und Projekte, wie den dringend notwendigen Umbau des Fußballplatzes Ledenitzen, immer wieder aufgeschoben", begründet Puschan seine Entscheidung. Poglitsch entkräftet die Vorwürfe: "Christian Puschan war zuletzt als Sportreferent kaum greifbar, all seine Wünsche wurden von uns umgesetzt, 99 Prozent unserer Gemeinderats-Beschlüsse waren einstimmig."