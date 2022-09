Die wichtigste Auszeichnung von Expert Österreich, "Der Expert", ging heuer nach Kärnten - genauer gesagt nach Villach an die Firma Plankensteiner. Damit setzte sich der Elektrobetrieb gegen vier andere Mitbewerber durch. Expert Österreich-Geschäftsführer Alfred Kapfer, lobte den Sieger für sein großes Engagement: "Wir als Expert-Familie freuen uns, dass Geschäftsführer Raphael Pircher gerade in so herausfordernden Zeiten wie es die letzten zwei Jahre waren, ein bis dahin schon erfolgreich geführtes Unternehmen übernommen hat und mit seinem Team mit viel Herzblut und Einsatz für Ihre Kunden so erfolgreich weiterführt.”