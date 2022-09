Fast drei Jahre ist es mittlerweile her, dass die Krampusse zuletzt durch die Villacher Innenstadt zogen. 2019 fand der jüngste Krampuslauf mit rund 1000 Krampussen statt, beobachtet von gut 10.000 Zusehern. 2020 und 2021 verhinderte Corona die Veranstaltung. Heuer ist es aber wieder soweit. In seiner Aufsichtsratsitzung terminisierte das Villacher Stadtmarketing den Krampuslauf mit 2. Dezember. Stand heute werden rund 40 Krampusgruppen erwartet.

Adventmarkt startet am 18. November

Ebenfalls fixiert wurde der Beginn des Adventmarkts. Die Eröffnung soll am 18. November sehr traditionell in der Stadpfarrkirche bzw. am Oberen Kirchenplatz erfolgen.

Geplant sind für den Adventmarkt wieder mehrere Standorte: