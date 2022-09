Wie zeitgemäß sind Motorveranstaltungen? Wie viel bringen sie Kärnten und wie sehr passen sie in das touristische Leitbild des Landes? Das anstehende Harley Treffen lässt die Debatte neu aufkochen. Mehr als 130 Aussteller und 14 Vertragshändler werden kommende Woche am Faaker See erwartet. 30 Gastronomiestände übernehmen die Verpflegung, Motorradliebhaber aus mehr als 50 Ländern rollen an. Die Buchungslage sei „erstaunlich gut“, heißt es aus der Tourismusregion Villach. „Wir sind am Faaker See in fast allen Häusern voll belegt, rundherum gibt es noch freie Betten“, sagt der Villacher Tourismuschef Georg Overs.