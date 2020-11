Facebook

© Stadt Villach/KK

Die Corona-Verordnung der Regierung, wonach Sportausübung in Gruppen verboten ist, gefährdete in Villach den geplanten Eislaufplatz am Rathausplatz. Die Stadt fragte beim Gesundheitsministerium nach. Nun langte eine Stellungnahme aus Wien ein. Mit guten Nachrichten. „Das Ministerium definiert den Eislaufplatz als Nutzung einer Freizeitanlage und nicht als Veranstaltung“, erklärt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Somit wird das Eislaufen am Rathausplatz erlaubt.