Am Mittwochmorgen war eine 56-jährige Frau in einem Betrieb in Finkenstein mit dem Bündeln von Holzdachlatten beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache bohrte sich eine Holzlatte nach dem Auswurf aus der Hobelmaschine in ihren linken Oberschenkel wodurch die Frau schwer verletzt wurde.