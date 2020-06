Facebook

So sieht die Baustelle aus, bis Ende Juni wird noch gebaut, dann erst im Herbst wieder © Weichselbraun

Mit einem neuen Mountainbiketrail bei der Baumgartnerhöhe will die „Urlaubsregion Faaker See“ bei den Bikern punkten. Die weitere Route soll schon im Sommer eröffnen. Ob die Radfahrer im Tal wohl neidig sind? Denn auf ihren lückenfreien Radweg um den See müssen sie weiterhin warten. Seit mehr als 20 Jahren wird der Ausbau diskutiert, der dritte von vier Bauabschnitten zwischen Tschebull und Egg wurde heuer zwar trotz Corona-Beschränkungen gestartet, brachte aber die Touristiker auf die Palme. Baulärm in der Sommersaison gehe gar nicht, so der Tenor.