Das Asylquartier © Pacheiner

Das seit 2017 stillgelegte Flüchtlingsquartier in Villach-Langauen mit 150 Containern kommt knapp ein Jahr vor Auslaufen des Vertrages mit dem Bund nun doch noch einmal zum Einsatz. Wegen des Coronavirus wurde es vom Innenministerium wieder bezugsfertig gemacht, damit die geforderten Abstandsregeln in der österreichweiten Asylunterbringung eingehalten werden können. Wie die Stadt Villach am Mittwoch in einer Aussendung mitteilt, soll das Flüchtlingsquartier noch in dieser Woche bezogen werden. "Nach Informationen aus dem Innenministerium werden bis zu 150 Menschen in Langauen untergebracht. Verlegt werden ausschließlich Menschen mit einem negativen Corona-Test", heißt es vonseiten der Stadt.