© Pacheiner (Archiv)

Den 15. Mai wollten auch die Raststationen in Arnoldstein und Rosegg nutzen, um nach dem Corona-Lockdown wieder Umsatz zu machen. Nach nicht einmal einer Woche mussten die Südrast in Arnoldstein und Maria´s Diner an der Karwankenautobahn aber schon wieder schließen. "Wir haben probeweise aufgesperrt, aber leider sind die Betriebe wegen des fehlenden Reiseverkehrs noch nicht kostendeckend führbar", sagt Leiterin Birgit Gschwenter. Ein zweiter Versuch für die Eröffnung wird am 15. Juni gestartet.