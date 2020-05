Horst Dolezal aus Villach-Land ist am Dienstag bei "2 Minuten 2 Millionen" zu sehen. Mit seiner Erfindung will er die Behandlung von Zecken revolutionieren.

Dolezal stellt sich den Investoren © (c) Gerry Frank Puls 4

Am Dienstag kämpfen österreichische Start-Ups in der Puls 4-Sendung "2 Minuten 2 Millionen" wieder um ein begehrtes Investment. Mit dabei ist dieses Mal Unternehmer Horst Dolezal aus Villach-Land. Mit seiner Erfindung "Zeckweg" will er die Behandlung von Zeckenbissen revolutionieren. Durch sein Verfahren sollen Zecken künftig leichter und einfacher zu entfernen sein und so die Folgen von Bissen dieser Blutsauger verhindert werden. Dolezal ist gelernter Ingenieur. Die Idee für seinen "Zeckweg" kam ihm durch ein Erlebnis mit einem giftigen Schlangenbiss in Südamerika. Die Sendung startet am Dienstag um 20.15 Uhr auf Puls 4.