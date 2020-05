Am Montag startet an Volksschulen, Neuen Mittelschulen und der AHS-Unterstufe wieder der Unterricht. Es gelten jedoch strenge Auflagen.

NMS Lind- Direktor Michael Eder sieht seine Schule für den Start am Montag gerüstet © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Nach über zwei Monaten hat der Heimunterricht ab Montag für den Großteil der Schüler ein Ende: Nach den Maturanten dürfen auch Schüler der Volksschulen, Neuen Mittelschulen sowie der AHS-Unterstufe wieder in ihre Schulen zurückkehren. Der neue Schulalltag bringt allerdings eine geballte Liste an Sicherheitsauflagen mit sich. Im Peraugymnasium bereitete man sich intensiv auf die 832 Schüler vor. „Um die Abstandsregeln zu kontrollieren, setzen wir auf verstärkte Gangdienste in den Pausen und vor dem Gebäude werden die Schüler vom Lehrpersonal eingewiesen. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen, um die Maßnahmen des Bundes umzusetzen“, sagt Direktor Franz Petautschnig.