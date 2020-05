Schwacher Hochdruckeinfluss beschert uns etwas freundlicheres Wetter bei Temperaturen am Nachmittag zwischen 18 und 23 Grad.

© (c) Markus Traussnig (Archiv)

Heute, Sonntag, lockern die vorhandenen Wolken tagsüber immer wieder auf und es scheint somit zwischendurch auch wieder etwas länger die Sonne. Mit der Sonne steigen dann auch die Temperaturen etwas an und sie erreichen am Nachmittag Werte nahe +21 Grad. Es ist jedoch nicht stabil und daher mischen auch immer wieder ein paar Wolkenfelder mit oder es bilden sich im Tagesverlauf dann auch einige dickere Quellwolken über den Bergen aus. "Dabei sind am ehesten über den Bergen zwar auch wieder vereinzelte Regenschauer nicht ganz auszuschließen, zumeist bleibt es aber bei uns doch trocken und es ist somit zumeist freundlicher", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Generell erreichen die Temperaturen heute im Raum Villach 18 bis 23 Grad.