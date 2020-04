Facebook

Das Nest hat sich das Storchenpaar auf einem Aufsatzfilter eingerichtet © KK

Am Dienstagnachmittag war es so weit: Die Störche Adebar und Adele sind von ihrer langen Reise aus dem Winterquartier im Süden zurückgekehrt und haben wieder ihr Nest in Fürnitz bezogen. Dieses befindet sich auf dem Firmengebäude von Dach- und Abdeckungsexperte Villas. "Die Freude bei unseren Mitarbeitern über die Ankunft der Störche war sehr groß. Besonders in der jetzigen Zeit mit Corona freut uns das umso mehr", sagt Werksleiter Gerhard Huber.