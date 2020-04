Facebook

© Weichselbraun (Sujet)

Seit über zwei Wochen gelten in Österreich die neuen Corona-Bestimmungen. In dieser Zeit wurden in der Stadt Villach bisher 194 Anzeigen ausgesprochen, weil die Verordnungen nicht eingehalten wurde. Der Großteil der Delikte betrifft die Nichteinhaltung von Abstandsregeln, aber es gibt auch immer wieder Fälle, wo gegen Quarantäneregeln verstoßen wird. Am Mittwoch mussten erneut zwei Anzeigen ausgesprochen werden, weil die Betroffenen nicht an ihren angegebenen Wohnorten angetroffen werden konnten. Im ersten Fall betraf es einen Mann, dessen Quarantänezeit am 3. April geendet hätte.