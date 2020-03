Facebook

Wegen der Corona-Maßnahmen ist die Villacher Innenstadt derzeit beinahe menschenleer © Pacheiner

Ab 6. April ist das Tragen von Mund-Nasen-Masken in Österreichs Supermärkten Pflicht. So steht es im Erlass des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Bereits am Mittwoch starten die großen Lebensmittelhändler mit der Ausgabe der Masken.