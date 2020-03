Die Stadt Villach bietet in der Corona-Krise einen Einkaufshilfsdienst an.

© Scheriau (Archivbild)

„Wir halten zusammen.“ Unter diesem Motto hat die Stadt Villach einen Hilfsdienst und Lieferservice für alle nötigen Einkäufe im Stadtgebiet eingerichtet. Unter der Service-Telefonnummer 0664/60 205 3030 können all jene, die Unterstützung brauchen (also zum Beispiel jene, die in die Risikogruppe fallen und sich nicht draußen aufhalten sollten), diese anfordern. Bereits am Dienstag wurden die ersten Lebensmittelzustellungen ausgeliefert. Ebenfalls haben sich zahlreiche Freiwillige gemeldet, die sich als Zusteller für diese vorbildhafte Aktion zur Verfügung stellen", heißt es in einer Aussendung des Stadtmarketings.